Ödemeler başlıyor... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram paraları yattı mı?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 milyonu aşkın emekli 'Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? 'Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtlarını arıyor. Bilindiği üzere; Emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak ödeniyor ve Ramazan-Kurban Bayramları olmak üzere yılda 2 kez emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram paraları yattı mı?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram paraları yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'deki milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamasının ardından belli oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram paraları yattı mı?
İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı açıklandı.
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:
4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
İKRAMİYE ŞU AN NE KADAR?
Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.
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- Ödemeler başlıyor... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram paraları yattı mı?
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