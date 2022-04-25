25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? İmasm ne zaman işlem görecek? Hisse kodu fiyatı...

İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? İmasm ne zaman işlem görecek? Hisse kodu fiyatı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
ABONE OL
İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? İmasm ne zaman işlem görecek? Hisse kodu fiyatı...

İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son olarak maş Makina'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 14 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 37.84 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 210 milyon TL olacak. Peki, İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? İmasm ne zaman işlem görecek? Hisse kodu fiyatı...

İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? İmasm ne zaman işlem görecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20-21-22 Nisan tarihlerinde "sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi" ile gerçekleştirilecek halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 15 TL olarak belirlendi. Peki, İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? İmasm ne zaman işlem görecek? Hisse kodu fiyatı...

İMAŞ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

İmaş Makina'nın borsada işlem göreceği tarih resmi olarak duyurulmasa da, önümüzdeki hafta içerisinde başvuru sonuçlarının açıklanması ve hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

İmaş Makina'nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 30 milyon TL'den 37 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 7 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

İmaş Makina'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 14 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 37.84 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 210 milyon TL olacak.

Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı: Ana Pazar

Tahsisatlar: 4.200.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%30)

8.400.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%60)

1.400.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

İMAŞ MAKİNA HALKA ARZ DETAYLARI

Toplam: 14.000.000 TL nominal

Halka Arz Büyüklüğü: 210.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: %37,84

Halka Arz Fiyatı: 15,00 TL

Halka Arz Tarihleri: 20 - 22 Nisan 2022

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 30.000.000,00 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 37.000.000,00 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 7.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

7.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA