İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı erken yatar mı? İşte ödeme takvimi...
İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Belirli şartlar altında işten ayrılan sigortalılara verilen işsizlik maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler işsizlik maaşının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı erken yatar mı? İşte haberin detayları...
İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Kendi istek ve kusuru dışında işren çıkarılanlara işsizlik maaşı başlığı altında ödenek veriliyor. Temmuz ayında artacak olan işsizlik maaşının bu ayki ödeme takvimi merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla nedeniyle ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı erken yatar mı? İşte cevaplar...
İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs'ta yapılacak 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik maaşı ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
Bilgin, "İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız." ifadelerini kullandı.
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ NE KADAR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik maaşı ödeniyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?
İşsizlik maaşı başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir.
Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik maaşlarını alabilirler.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
İşsiz kalan vatandaşların en zor günlerinde imdatlarında imdadına işsizlik maaşı yetişiyor. Peki, işsizlik maaşı nedir?
Daha önce sigortalı olarak çalışan işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik ödemesi denir.
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