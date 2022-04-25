İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı erken yatar mı? İşte ödeme takvimi...

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,