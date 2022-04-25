E-Ticaret pazarın öncü sektörü olacak! 2028 hedefi dikkat çekti

VIP KULLANICILARI YENİ VARLIKLAR, ÖZEL TURNUVALAR VE GERİ ÖDEME AVANTAJLARI BEKLİYOR

Online ticaret platformlarının iş dünyası dinamiklerini anlamaya ve online ticaretin nasıl çalıştığını kavramaya yardımcı olduğunu hatırlatan Anne Kmel, "Binomo olarak online ticaret platformlarının finansal okuryazarlığın gelişimini hızlandırdığına yönelik inancımızla, her zaman 'önce eğitim' diyoruz. VIP üyelik modelimizin olanaklarını tüm kullanıcılarla paylaşmamızın arkasında da bu düşüncemiz yatıyor. Bu sayede günde yaklaşık 1 milyon kişinin kullandığı Binomo'da kullanıcılar 26 Mayıs gününü VIP üye olarak geçirecek ve 41 yeni varlıkla ticaret yapabilecek. Tüm ticaretlerinde yüzde 10 geri ödeme, yüzde 90'a kadar tasarruf etme şansı yakalayan kullanıcılar, yalnızca VIP üyelerin katılabildiği özel turnuvalara da katılım hakkı elde edecek. Sigorta, ödüller ve risksiz ticaret özelliklerimiz de herkes tarafından deneyimlenebilecek" ifadelerini kullandı.

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