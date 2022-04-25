E-Ticaret pazarın öncü sektörü olacak! 2028 hedefi dikkat çekti
Son yıllarda finansal okuryazarlık kavramının yükselişiyle, online ticaret platformları pazarı da büyüme eğilimi gösteriyor. Fortune Business Insights, küresel online ticaret platformu pazarının 2028’e kadar yıllık yüzde 5,1’lik bileşik büyümeyle 12,16 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını öngörürken, bir uluslararası online ticaret platformu kullanıcıların finansal okuryazarlıklarını daha hızlı geliştirebilecekleri üyelik modelini erişime açıyor.
Türkiye'nin de aralarında olduğu 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteren online ticaret platformu Binomo, platform üzerinden etkili ticaret yapmaya ve finansal okuryazarlığı daha hızlı geliştirmeye yarayacak üyelik modelini tüm kullanıcılarına bir günlüğüne açacağını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, "26 Nisan'da Binomo platformu kullanıcılarının hepsi, 1 gün boyunca VIP üyelik modelimizi deneyimleyebilecek. Finansal Okuryazarlık Ayı olarak kutlanan nisanın sonlarına yaklaşırken duyurduğumuz bu gelişmeyle, kullanıcılar Binomo VIP üyeliğinin finansal okuryazarlıklarının gelişimine sağladığı avantajları keşfedebilecek" dedi.
VIP KULLANICILARI YENİ VARLIKLAR, ÖZEL TURNUVALAR VE GERİ ÖDEME AVANTAJLARI BEKLİYOR
Online ticaret platformlarının iş dünyası dinamiklerini anlamaya ve online ticaretin nasıl çalıştığını kavramaya yardımcı olduğunu hatırlatan Anne Kmel, "Binomo olarak online ticaret platformlarının finansal okuryazarlığın gelişimini hızlandırdığına yönelik inancımızla, her zaman 'önce eğitim' diyoruz. VIP üyelik modelimizin olanaklarını tüm kullanıcılarla paylaşmamızın arkasında da bu düşüncemiz yatıyor. Bu sayede günde yaklaşık 1 milyon kişinin kullandığı Binomo'da kullanıcılar 26 Mayıs gününü VIP üye olarak geçirecek ve 41 yeni varlıkla ticaret yapabilecek. Tüm ticaretlerinde yüzde 10 geri ödeme, yüzde 90'a kadar tasarruf etme şansı yakalayan kullanıcılar, yalnızca VIP üyelerin katılabildiği özel turnuvalara da katılım hakkı elde edecek. Sigorta, ödüller ve risksiz ticaret özelliklerimiz de herkes tarafından deneyimlenebilecek" ifadelerini kullandı.
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