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Bayram paraları ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram paraları yattı mı? Ödeme tarihleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Bayram paraları ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram paraları yattı mı? Ödeme tarihleri...

Bayram paraları ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban ve Ramazan bayramlarından hemen önce, emekli maaşları ve ikramiye ödemeleri için beklentileri artan milyonlarca emekli vatandaş, bu yıl Ramazan Bayramı ödemelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte, bayram paraları ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram paraları yattı mı? Ödeme tarihleri...

Bayram paraları ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram paraları yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1.100 TL olan emekli bayram ikramiyelerinin arttırılmasının gündemlerinde olmadığını söyledi. Öte yandan yaklaşık 12 milyon emekliye, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih netlik kazandı. İşte, bayram paraları ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram paraları yattı mı? Ödeme tarihleri...

ÖDEMELER NE ZAMAN?

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere Emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Bakan Bilgin, "1.100 TL olarak bayram ikramiyelerinin 28-29 Nisan'da ödenmesi planlanıyor" dedi. Bilgin asgari ücrete enflasyon farkı ve memur maaşlarına eşel mobil uygulanmasının da gündemlerinde bulunmadığını açıkladı.

ÖDEME GÜN PLANI

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem Bayram Ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

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