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Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram öncesinde emekli aylığı alanlar ile hak sahiplerinin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ikramiye ödemelerinin tarihini açıklamasıyla birlikte maaş ödemelerinin de yapılıp yapılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli ile hak sahiplerine ödenen emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli olurken, başta emekliler olmak üzere, işsizlik ödeneği, engelli aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alacaklar maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. İşte, Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İŞŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için verilen işsizlik ödeneği her ayın 5'inde yatırılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor. Daha önce bayramlarda işsizlik maaşı ödemeleri öne çekilmiş ve bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Kabine toplantısında bayram tatili 9 gün olursa işsizlik maaşı da bayram öncesinde verilebilir. Henüz 2022 mayıs ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının ardından bayram öncesinde hangi ödemelerin öne çekildiği belli olacak.

ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından engelli aylığı alanlar da maaşların bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Engelli maaşları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, engelli aylıkları her ayın ilk haftası hesaplara yatırılıyor. Bu yüzden engelli maaşlarının bayramın hemen öncesinde yatırılması bekleniyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek

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