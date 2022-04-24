Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli ile hak sahiplerine ödenen emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli olurken, başta emekliler olmak üzere, işsizlik ödeneği, engelli aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alacaklar maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. İşte, Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?