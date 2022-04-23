Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı memur maaşı ne zaman ödenecek?

Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memurların Temmuz zammıyla ilgili ipuçlarının ortaya çıkmasıyla heyecan içinde olan memurlar, mayıs ayı maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. Memur maaş ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce maaşlar ödenecek mi? İşte haberin detayları...

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak mayıs ayı maaş ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl maaşlar bayramdan önce ödenmişti.