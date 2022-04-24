Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE - TÜFE Nisan ayı oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.