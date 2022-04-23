Son dakika: Avrupa borç batağında! 2008’deki kriz yeniden hortladı

JAPONYA LİSTE BAŞI RUSYA EN İYİLERDEN

ABD de Avrupa gibi kamu borcu oranının yüksek olduğu ülkelerden. ABD'de bu oran yüzde 137.2 düzeyinde. 2021 sonu itibarıyla en yüksek oran ise Japonya'da. Yüzde 234'lük oran ile Japonya listenin ilk sırasında. Çin yüzde 54.4 ile borcun GSYH oranında artış yaşayan ülkelerden. 2014'te bu rakam yüzde 41.5 düzeyindeydi. Doğalgaz ve kömür başta olmak üzere yer altı zengini olan Rusya'nın borç oranı, sadece yüzde 19.5 oldu. Bu oran dünyadaki en düşük oranlardan biri. Rusya, dünyanın en az borçlu dokuzuncu ülkesi.





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