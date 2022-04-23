Son dakika: Avrupa borç batağında! 2008'deki kriz yeniden hortladı
Son dakika haberi... Durgunluk ve enflasyon çıkmazındaki Avrupa’da borç yeniden zirve yaptı. Euro Bölgesi’nde borcun GSYH’ye oranı yüzde 95.6 olurken Türkiye bu alanda yüzde 37.8 ile en iyi performans gösterenlerden.
Enflasyon ve durgunluk ikileminde kalan Avrupa ekonomilerinde şimdi de borç gırtlağa dayandı. Üstelik 2008'de borç krizi yaşayan Avrupa'nın en kötü kabuslarından biri de yeniden hortlamış oldu. Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 95.6 oldu. 2008 finansal krizini en derinden yaşayan komşu Yunanistan'da borcun oranı yüzde 193.3 ile zirvede. Yani neredeyse GSYH'nin iki katına çıkmış durumda.
YEDİ ÜLKE ÜÇ HANEDE
Yunanistan'ı, İtalya, Portekiz, İspanya ve Fransa takip ediyor. Yüzde 150.8 ile İtalya, yüzde 127.4 ile Portekiz, yüzde 118.4 ile İspanya, yüzde 112.9 ile Fransa, yüzde 108.2 ile Belçika ve yüzde 103.6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üç haneli rakamlardaki ülkeler. Kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 18.1 ile Estonya, yüzde 24.4 ile Lüksemburg ve yüzde 25.1 ile Bulgaristan olarak belirlendi. AB'de 2020 yılında yüzde 6.8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2021'de yüzde 4.7'ye geriledi. Euro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı ise aynı dönemde yüzde 7.1'den yüzde 5.1'e düştü.
EN İYİ ORAN TÜRKİYE'DE
AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Büyük ekonomiler arasında Avrupa'da bu oranları tutturan nadir ülkelerden biri Türkiye. 2021 sonu itibarıyla Türkiye yüzde 42'lik oran ile listenin son sıralarında. AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle aldığı önlemlerle kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.
JAPONYA LİSTE BAŞI RUSYA EN İYİLERDEN
ABD de Avrupa gibi kamu borcu oranının yüksek olduğu ülkelerden. ABD'de bu oran yüzde 137.2 düzeyinde. 2021 sonu itibarıyla en yüksek oran ise Japonya'da. Yüzde 234'lük oran ile Japonya listenin ilk sırasında. Çin yüzde 54.4 ile borcun GSYH oranında artış yaşayan ülkelerden. 2014'te bu rakam yüzde 41.5 düzeyindeydi. Doğalgaz ve kömür başta olmak üzere yer altı zengini olan Rusya'nın borç oranı, sadece yüzde 19.5 oldu. Bu oran dünyadaki en düşük oranlardan biri. Rusya, dünyanın en az borçlu dokuzuncu ülkesi.
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