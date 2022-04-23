Krediyle döviz alanlara kötü haber! Düğmeye basıldı





ÖNLEM GELİYOR…

Bu tablo ekonomi yönetimini ticari kredilerle ilgili önlem almaya itti. Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde ticari kredilerde munzam karşılıklarla ilgili düğmeye basması bekleniyor. KOBİ, esnaf, tarım ve yatırım kredileri hariç olmak üzere diğer ticari kredilerde munzam karşılıklar yükseltilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun da sermaye yeterlilik rasyoları ve risk ağırlıklarıyla ilgili bir düzenlemeyi devreye alacağı öğrenildi.