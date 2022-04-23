Krediyle döviz alanlara kötü haber! Düğmeye basıldı
Son dakika haberine göre: Ekonomi yönetimi yılbaşından bu yana yüzde 22 artan ticari kredileri mercek altına aldı. Türk Lirası ticari kredilerin dövize gitmesini önlemek için düğmeye basıldı. Merkez Bankası zorunlu karşılıkları artıracak, BDDK risk ağırlığını düzenleyecek.
Bankadan Türk Lirası kredi çekip, amacına aykırı işlemlerde kullananlar için düğmeye basıldı. Düşük faizli krediyle bankadan para alıp döviz borcunu kapatan ve döviz alan şirketler tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, son dönemde bankalardan alınan ticari kredilerin yüzde 80'i dövize gitti.
Yılbaşından bu yana TL ticari krediler 407 milyar TL arttı. 14 Ocak'ta 1 trilyon 856 milyar TL olan ticari krediler 15 Nisan haftasında 2 trilyon 253 milyara çıktı. Aynı dönemde döviz kredisindeki düşüş de dikkat çekti.
Döviz kredileri 157.7 milyar dolardan 153.4 milyar dolara geriledi. Döviz kredilerinde 4.3 milyar dolara yakın azalma oldu. Döviz kredileri azalırken döviz hesaplarında da 18 Şubat'tan itibaren artış yaşandı. 18 Şubat haftasında döviz hesapları 74.3 milyar dolar iken, 15 Nisan haftasında 77 milyar dolara çıktı.
ÖNLEM GELİYOR…
Bu tablo ekonomi yönetimini ticari kredilerle ilgili önlem almaya itti. Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde ticari kredilerde munzam karşılıklarla ilgili düğmeye basması bekleniyor. KOBİ, esnaf, tarım ve yatırım kredileri hariç olmak üzere diğer ticari kredilerde munzam karşılıklar yükseltilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun da sermaye yeterlilik rasyoları ve risk ağırlıklarıyla ilgili bir düzenlemeyi devreye alacağı öğrenildi.
TİCARİ KREDİ ARTTI DÖVİZ KREDİSİ AZALDI
Bu adımlar, kredi genişlemesinin kurlar üzerinde yaratacağı baskıyı azaltacağı gibi kredi büyümesinin, parasallaşmadan dolayı enflasyonu olumsuz etkilemesinin de önüne geçmesine neden olacak.
MERKEZ BANKASI UYARMIŞTI
Merkez Bankası son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında bu konuda uyarılarda bulunmuştu. Mart toplantısına ilişkin özetlerde uzun vadeli Türk Lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacağına vurgu yapılmıştı.
Geçtiğimiz hafta yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı metninde ise "Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir" ifadelerine yer verilmişti. BDDK da daha önce Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesi için bankalara 'gerekli incelemeyi yapın' uyarısında bulunmuştu.
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