Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Devlet temsilcisi, işçi, işverenden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak ayında belirlenen asgari ücret zammının temmuz ayında da yapılması talep ediliyordu. Konu hakkında peş peş açıklamalar gelmeye başladı. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte haberin detayları...

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Bilgin, "asgari ücrette temmuz zammı tartışmaları"yla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten üç ay önce yüzde 50'nin üzerinde tarihi bir zamla arttırdık. Türkiye'nin tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa bütün ücret türlerinde asgari ücret düzeyindeki geliri vergi dışı bıraktık. Bu tarihsel bir adım. Asgari ücret tartışması bunu üç ay sonra tartışırsanız, üç ay sonra tartışırsanız, daha sonra bir ay sonra tartışırsınız. Hiper enflasyon tehlikesi böyle bir şeydir. Böyle yanlış adımların sonucu olarak ortaya çıkar. Türkiye, çok şükür şu anda her şeyi kontrol altında yürütüyor."