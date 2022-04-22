Bakan Kurum depozito sistemine geçişi anlattı! Paralar cep telefonuna yatacak

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

İklim değişikliğiyle mücadelenin önemini vurgulayan Kurum, bu mücadeleyi gençlerle birlikte yürüteceklerini söyledi. Kurum, 209 üniversiteden iklim elçileri seçtiklerini belirterek, "Bütün gençlerimiz geleceğe umutla, güvenle bakıyor. Umut olmadan, hayal olmadan gelecek olmaz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim umudumuzsunuz ve inşallah sizlerle birlikte bu yolları yürüyeceğiz." diye konuştu.

Aşk ile yürüyenin yorulmayacağını dile getiren Kurum, "Biz aşk ile sevda ile çalışıyoruz, hizmet yapıyoruz. Hiçbir zaman bizleri yalanların, iftiraların, polemiklerin içinde bulamazsınız." dedi.

Bakan Kurum, gençlere "Gelin kendinizi bizim yerinize koyun. Ve siz olsaydınız ne yapardınız? Ne isterdiniz, nasıl bir Türkiye hayal ederdiniz, nasıl bir Kızılcahamam hayal ederdiniz ve bizden talepleriniz istekleriniz bu noktada nedir?" diye sordu.

Kızılcahamam'da jeotermal enerji ile ilgili yeni bir proje olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Kurum, konutların ısınması ve termal turizmle ilgili jeotermal kaynaklardan faydalanıldığını hatırlattı.