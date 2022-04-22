Sebze-meyvede yük çiftçide para aracı ve markette







FİYAT YÜZDE 10 DÜŞÜYOR

Tedarik zincirinde aracıların yer aldığı senaryo ile üretici birliklerinin yer aldığı iki senaryo arasındaki farka da raporda dikkat çekildi. İkinci senaryoda hem fiyatlarda düşüş yaşanıyor hem de katma değerden en büyük payı üretici kesim yani çiftçi alıyor. İkinci senaryo ile fiyat yaklaşık yüzde 10 düşerken, yaratılan katma değerden üreticinin aldığı pay da yüzde 60'a ulaşıyor.

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