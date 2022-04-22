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3600 ek göstergede müjdeli açıklama: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte son durum...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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3600 ek göstergede müjdeli açıklama: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte son durum...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonların heyecanla beklediği 3600 ek göstergede müjdeli haberler peş peşe geliyor. Son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Sağlık çalışanları ve önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ek gösterge konusunda üçüncü toplantı bekleknirken, taslak metinler de ortaya çıkartıldı. 3600 ek göstergenin kimlere verileceği merak edilirken, tüm unvanların elden geçirilmesi bekleniyor. Ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

14 Mart Tıp Bayramı'nda paylaştıkları sağlıkta şiddetin engellenmesi ve mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dördüncü müjdemiz, lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum."

MAYIS'TA MECLİS'E GELİYOR

3600 ek gösterge çalışması yapılan toplantıların ardından Mayıs ayında tamamlanacak ve TBMM'ye gelecek. Son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak.

Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Söz konusu düzenlemenin tüm memurları kapsaması talep edildi. Bugün yapılacak ilk görüşmede, 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağının da konuşulması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE SONRASI KİM, NE KADAR ALACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire maaş ve ikramiyelerinin şu şekilde olması bekleniyor:

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ

(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.242 - 6.399 - 1.157
İkramiye: 168.031 - 205.113 - 37.082

(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.592 - 6.826 - 1.234
Emekli ikramiyesi: 201.637 - 246.135 - 44.498

(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.941 - 7.252 - 1.311
Emekli ikramiyesi: 235.243 - 287.158 - 51.915

HEMŞİRE

(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.095 - 6.399 - 1.304
İkramiye: 163.322 - 205.113 - 41.791

(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.435 - 6.826 - 1.391
İkramiye: 195.986 - 246.135 - 50.149

(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.775- 7.252 - 1.477
İkramiye: 228.651 - 287.158 - 58.507

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