3600 ek göstergede müjdeli açıklama: 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte son durum...

3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ek gösterge konusunda üçüncü toplantı bekleknirken, taslak metinler de ortaya çıkartıldı. 3600 ek göstergenin kimlere verileceği merak edilirken, tüm unvanların elden geçirilmesi bekleniyor. Ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

14 Mart Tıp Bayramı'nda paylaştıkları sağlıkta şiddetin engellenmesi ve mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: