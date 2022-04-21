Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dünyanın önde gelen portföy yatırımcılarıyla görüştü

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile de bir araya geldiklerini kaydeden Nebati, "Karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmaktaki kararlılığımızı ifade ederek devam eden projelerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzerine bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile de küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.