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Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? TEFE-TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? TEFE-TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI...

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Gözler Nisan ayı rakamlarının açıklanmasına çevrildi. İşte, Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? TEFE-TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI...

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. İşte, Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022?

2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.

İşte 2021 yılı aylara göre kira zam oranları:

2021 Aralık: 17,71

2021 Kasım: 17,09

2021 Ekim: 16.42

2021 Eylül: 15,28

2021 Ağustos: 15,15

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon rakamları 2 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

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