Engellilere 1.100 TL ikramiye var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?
Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan Bayramı ikramiye ödeme takviminin belli olmasının ardından gözler ikramiyelerin kimlere verileceğine çevrildi. Engelli aylığı alan vatandaşlar tarafından söz konusu ödemelerin kendilerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, engellilere 1.100 TL ikramiye var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte cevaplar...
Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli 1.100 TL ikramiye alacak. Emeklilerin yanı sıra birçok kesime de verilen bayram ikramiyesinin engelli aylığı alanlara da verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, engellilere 1.100 TL ikramiye var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte haberin detayları...
ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Bayram ikramiyesi engellilere verilmeyecek. Bayram ikramiyesi alan gruplar şu şekilde:
KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.
2022 BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Bakan Bilgin, emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını söyledi.
Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:
"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.
Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor."
İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.
İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.
KAÇ LİRA ÖDENİYOR?
Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1.000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2.000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hisse oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak.
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