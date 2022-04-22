Bayram kredisi ile nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alacak! 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası duyuruldu

Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram kredisi veren bankalar listesi araştırılmaya başlandı. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası sunarken, bazı bankalar da 100.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçları için kişiye özel faiz oranları ile bireysel kredi sunuyor. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram kredisi veren bankalar da netleşmeye başladı. İşte 2022 bayram kredisi veren bankalar: