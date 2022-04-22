Bayram kredisi ile nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alacak! 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası duyuruldu
Bayram kredisi veren bankalar belli olmaya başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tatil planı için hazırlık yapanlar ile acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında bayram kredisi veren bankalar yer aldı. 2022 bayram kredisi veren bankalar listesini haberimizde bir araya getirdik. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...
Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram kredisi veren bankalar listesi araştırılmaya başlandı. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası sunarken, bazı bankalar da 100.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçları için kişiye özel faiz oranları ile bireysel kredi sunuyor. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...
BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram kredisi veren bankalar da netleşmeye başladı. İşte 2022 bayram kredisi veren bankalar:
Kredi tutarı 50.000 TL üzerinde olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı olup 50.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay olarak uygulanmaktadır.
Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.
YAPI KREDİ BANKASI
Yapı Kredi Bankası bayram kredisi kampanyasını duyurdu. Yapı Kredi Bankası'ndan kredi kullanan vatandaşlar kredi taksitlerini 3 aya kadar erteleyebilecek. 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için başvurular Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebiliyor.
Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.
Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.
Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.
Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.
Akbank Mobil ve İnternet üzerinden 100.000 TL'ye kadar krediye başvurabilir, onaylanması durumunda kredini kullanabilirsin. 100.000 TL üzeri kredi talebini iletmek için Akbank şubelerine gidebilirsin.
Akbank müşterisiyseniz, Akbank Mobil ve İnternet üzerinden, belgesiz imzasız kredini kullanabilirsin. Henüz Akbank müşterisi olmadıysan, kimlik, gelir durumu ve adresini teyit eden belge ile en yakın Akbank şubesine başvurabilirsin. Ek belgeye ihtiyaç duyulursa şube sizi bilgilendirir.
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- Bayram kredisi ile nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alacak! 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası duyuruldu
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