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Son dakika: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası "Hayat Katılım Bankası" kuruluş izni aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Son dakika: Türkiye’nin ilk dijital katılım bankası Hayat Katılım Bankası kuruluş izni aldı

Son dakika haberi.. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Hayat Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankasının kurulmasına izni veren kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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