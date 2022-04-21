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Tamamlanamayan kırsal kalkınma yatırımları için flaş karar! Kaç gün ek süre verildi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Tamamlanamayan kırsal kalkınma yatırımları için flaş karar! Kaç gün ek süre verildi?

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, hibe sözleşmesi imzalandığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca ek süre verildiği halde tamamlanamayan yatırımlar için 60 gün süre verildi.

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