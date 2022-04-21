Merkez Bankası toplam rezervi açıkladı! İşte Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuyla toplam rezervleri açıkladı. Merkez Bankası, toplam rezervin 15 Nisan haftasında 2 milyar 384 milyon dolar arttığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 15 Nisan haftasında 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 319 milyon dolar artışla 69 milyar 37 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 67 milyar 718 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.
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