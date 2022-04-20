İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?
İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren İmaş Makina'nın halka arzı başladı. 20-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek İmaş Makina'nın halka arz sonuçları beklenmeye başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği İmaş Halka arz ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek? İşte cevaplar...
İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İmaş Makina'nın halka arz talep toplama süreci başladı. IMASM borsa kodu ile işlemg görmeye hazırlanan İmaş Makina'ya yatırım yapan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek? İşte haberin detayları...
İMAŞ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İttifak Holding'in makina sektöründe 33 yıldır faaliyet gösteren şirketi İmaş Makina Sanayi A.Ş. halka arzı 20-21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hemen şunu belirtelim ki, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. İmaş Makina'nın önümüzdeki hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor.
İMAŞ MAKİNA TAAHHÜTLERİ
İhraççı, Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca; herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Şirket ortaklarından İttifak Holding A.Ş. ve Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş., İmaş sermayesinde sahip oldukları payları, İmaş paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle, payların borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa'da satmayacaklarını ve bu payların Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve dolaşımdaki pay miktarının artırılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde bulunmayacaklarını, söz konusu payların bir yıl süre içinde kısmen veya tamamen Borsa dışında satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını ve Borsa dışında satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Şirket, paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca; herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
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