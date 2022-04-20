İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?

İMAŞ MAKİNA TAAHHÜTLERİ

İhraççı, Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca; herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.