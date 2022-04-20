Fiyat düşecek 12 taksit artacak! Cep telefonu satışına ÖTV düzenlemesi

Fermente edilmiş diğer içeceklere uygulanan maktu ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle 250 cl bandında bir ürün için 4.2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

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