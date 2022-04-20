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CONSUS ne zaman işlem görecek? CONSUS halka arz sonuçlandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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CONSUS ne zaman işlem görecek? CONSUS halka arz sonuçlandı mı?

CONSUS ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Consus Enerji halka arz olacağını duyurmasının ardından hisse kodu, fiyatı, gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. İşte, CONSUS ne zaman işlem görecek? CONSUS halka arz sonuçlandı mı?

CONSUS ne zaman işlem görecek? CONSUS halka arz sonuçlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SPK onayının ardından özellikle borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Consus Enerji halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Şirketin 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen halka arzında büyüklük 519,8 milyon TL olarak açıklandı. İşte, CONSUS ne zaman işlem görecek? CONSUS halka arz sonuçlandı mı?

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ OLDU!

Garanti Yatırım'dan yapılan açıklamada Consus Enerji halka arzında 115,5 milyon adet hissenin, hisse başına 4,50 TL'den satıldığı bildirildi. Halka arzda sunulan hisselerin yüzde 81,9'u yurtiçi gerçek kişilere yüzde 17,9'u yurtiçi kurumsallara, yüzde 0,15'i ise yurtdışı gerçek kişi yatırımcılara dağıtıldı.

Consus Enerji'de yüzde 5 üzerinde pay alan tek yatırımcı İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. oldu. Şirket yüzde 16,86'lık pay aldı.

CONSUS ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Consus Enerji'nin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

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