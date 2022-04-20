CONSUS ne zaman işlem görecek? CONSUS halka arz sonuçlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SPK onayının ardından özellikle borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Consus Enerji halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Şirketin 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşen halka arzında büyüklük 519,8 milyon TL olarak açıklandı. İşte, CONSUS ne zaman işlem görecek? CONSUS halka arz sonuçlandı mı?