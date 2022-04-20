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65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim bayram ikramiyesi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim bayram ikramiyesi açıklandı mı?

65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için detaylar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiyesinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağını duyuran Bakan Bilgin vatandaşları arayışa geçirdi. İşte, 65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim bayram ikramiyesi açıklandı mı?

65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim bayram ikramiyesi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplam 4 yıldır verilen bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez veriliyor. Emekli, dul, yetim ve malulen emekli vatandaşlara, geçtiğimiz yıl verilen bayram ikramiyesi 1100 TL olmuştu. İşte, 65 yaş, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetim bayram ikramiyesi açıklandı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, emekli bayram ikramiyeleri, EYT, 3600 ek gösterge, asgari ücret ve sözleşmeli memura kadro konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ZAM KONUSU HER ZAMAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR, MEVCUT DURUM İÇİN KONUŞTUM"

Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şu an için bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak 28 veya 29 Nisan`da ödenecek. Zam konusu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira" diye konuştu.

DUL, YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı farklı oluyor.

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