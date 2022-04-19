Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son açıklamasında desteklerin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Kirişçi, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadelerine yer verildi. İşte, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? T.C kimlik numarasına göre...