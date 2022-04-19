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Telefonlara ÖTV indirimi geldi mi, fiyatlar düşecek mi? ÖTV matrahı düzenlemesi cep telefonu fiyatlarına yansıyacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Telefonlara ÖTV indirimi geldi mi, fiyatlar düşecek mi? ÖTV matrahı düzenlemesi cep telefonu fiyatlarına yansıyacak mı?

Telefonlara ÖTV indirimi geldi mi, fiyatlar düşecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre; cep telefonlarında ötv matrahı değişti. Bu durumla beraber lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelmesi bekleniyor. İşte, Telefonlara ÖTV indirimi geldi mi, fiyatlar düşecek mi? ÖTV matrahı düzenlemesi cep telefonu fiyatlarına yansıyacak mı?

Telefonlara ÖTV indirimi geldi mi, fiyatlar düşecek mi? ÖTV matrahı düzenlemesi cep telefonu fiyatlarına yansıyacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karara göre; Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 olurken piyasaları takip eden binlerce kişi "Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, telefonlara ÖTV indirimi geldi mi, fiyatlar düşecek mi? ÖTV matrahı düzenlemesi cep telefonu fiyatlarına yansıyacak mı?

CEP TELEFONU ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.

CEP TELEFONU FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.

ÜST FİYAT SINIRI 1500 LİRAYA YÜKSELDİ

Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor. Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi.

3 BİN LİRA ÜZERİNE YÜZDE 50 VERGİ

Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

HANGİ TELEFONLARA İNDİRİM GELECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.

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