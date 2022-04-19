Telefonlara ÖTV indirimi geldi mi, fiyatlar düşecek mi? ÖTV matrahı düzenlemesi cep telefonu fiyatlarına yansıyacak mı?

CEP TELEFONU ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.