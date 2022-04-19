Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi? Çalışma Bakanı son dakika açıkladı

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi? Emeklilere yönelik her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100 TL ikramiye veriliyor. Toplam 2.200 lira ikramiye alan emekliler bu yıl ikramiyelerde bir artış olup olmayacağını merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi? İşte ayrıntılar..

2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

2022 BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bakan Bilgin, bayram ikramiyesi artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: