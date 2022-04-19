Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi? Çalışma Bakanı son dakika açıkladı
Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Birçok formülün gündeme geldiği emekli ikramiye artışı ile ilgili detaylar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklaması ile merak ikramiye artışı hakkında merak edilenleri duyurdu. Peki, bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi? İşte son gelişmeler...
Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi? Emeklilere yönelik her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100 TL ikramiye veriliyor. Toplam 2.200 lira ikramiye alan emekliler bu yıl ikramiyelerde bir artış olup olmayacağını merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi? İşte ayrıntılar..
2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.
2022 BAYRAMI İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Bakan Bilgin, bayram ikramiyesi artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:
"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.
Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor."
KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
KAÇ LİRA ÖDENİYOR?
Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1.000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2.000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hisse oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak.
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