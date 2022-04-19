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Ev ve araç alacaklar dikkat! Alım-satım yaparken artık zorunlu! Resmi Gazete'de yayımlandı! SON DAKİKA HABERLER

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Ev ve araç alacaklar dikkat! Alım-satım yaparken artık zorunlu! Resmi Gazete’de yayımlandı! SON DAKİKA HABERLER

Son dakika haberi... Ev ve araç alacakları yakından ilgilendiren yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ev alım satımı yaparken o şart zorunlu hale getirildi. Araç alım satımında da yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 6801 sayılı Resmî Gazete'deki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ, Türkiye'de 2008 yılında yayımlanmıştı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi... Ev ve araç alım satım yapımında yeni düzenleme yapıldı. Türkiye'de 2008 yılında yayımlanan 26801 sayılı Resmî Gazete'deki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi. Ev ve araç alım satım yapacakları yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAŞIT DIŞI MENKUL SATIŞLARINDA TL ZORUNLU OLDU

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 8. maddesinin 9. fıkrasında yer alan;

"Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür."

Cümlesinin sonuna şu ifadeler eklendi:

"Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur."

ARAÇ ALIM SATIMINDA TL ŞARTI ARANMAYACAK

Yapılan yeni düzenleme araç alım satımı dışındaki menkul satışlarında geçerli olacak.

Tebliğ'in 15. fıkrasında yer alan "kararlaştırılması" ibaresi "kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi" şeklinde değiştirildi. İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik yapılan maddeler şöyle:

9. MADDE

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

15. MADDE

On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

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