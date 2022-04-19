Ev ve araç alacaklar dikkat! Alım-satım yaparken artık zorunlu! Resmi Gazete’de yayımlandı! SON DAKİKA HABERLER

"Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür."

Cümlesinin sonuna şu ifadeler eklendi:

"Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur."