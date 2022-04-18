Yarın son gün... TOKİ ucuz konut başvuruları bitti mi? TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman bitecek?
TOKİ ucuz konut başvuruları bitti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev ve işyeri sahiplerine TOKİ tarafından uygulanan yüzde 22'lik indirim kampanyasına başvurmak isteyenler için yarın son gün. Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri sahiplerine yüzde 22, arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. İşte, TOKİ ucuz konut başvuruları bitti mi? TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman bitecek?
TOKİ ucuz konut başvuruları bitti mi? TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyasından faydalanmak isteyenler için başvuru süresi yarın sona eriyor. İşte, TOKİ ucuz konut başvuruları bitti mi? TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman bitecek?
BORCUNUN TAMAMINI KAPATAMAYAN VATANDAŞLARA DA İNDİRİM YAPILIYOR
İndirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabiliyor. Buna göre, borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabiliyor.
Bu kapsamda 1583 konut ve iş yeri alıcısı kısmı ödemeden yararlandı. TOKİ'nin indirim kampanyasından bugüne kadar faydalananların sayısı 14 bin 575 oldu.
KAMPANYAYA SON BAŞVURU 19 NİSAN
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Nisan Salı gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılamayacak.
İNDİRİM KAMPANYASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
Ayrıca, TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları kampanyadan yararlanabilecek.
Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.
Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.
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