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Son dakika:  Borsa günü rekor seviyede kapattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Son dakika:  Borsa günü rekor seviyede kapattı

Son dakika... Borsa, günü yüzde 0,64’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı. Endeks 15,94 puan artışla 2.510,31 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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