Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı desteklemeleri ödendi mi? Tarih açıklaması...
Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşanlara verilen buzağa destek ödemeleri T.C kimlik numarasına göre yapılıyor. İşte, Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı desteklemeleri ödendi mi? Tarih açıklaması...
Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı desteklemeleri ödendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayvancılıkla uğraşan kişilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı desteği ödeme tarihleri T.C kimlik noya göre değişiklik gösteriyor. İşte, Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı desteklemeleri ödendi mi? Tarih açıklaması...
BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık destek ödemeleri kapsamına, yangın ve selden zarar gören kovan ve çam balı üreticileri de dahil edildi.
Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"da yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, hayvancılık desteklemesinden yararlandırılacak işletmelerde buzağıların 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek.
Buzağıların anaları için ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki sürenin 235-450 gün olması şartı aranacak.
Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılacak ve çoklu doğumlarda her bir buzağı için desteklemeden faydalanılacak.
Ödemeler, iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Belirlenen illerde doğan ve gerekli şartların sağlandığı buzağılar için ek destek verilecek.
Etçi veya kombine ırk boğalardan veya bu ırkların bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılar için de gerekli şartları taşımaları durumunda destekleme ödemesi yapılacak.
Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde Türkiye'de yapılmış ve bilgisinin e-Islah Veri Tabanı'na kaydedilmiş olması gerekecek.
İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75'i, 101-500 başa kadar yüzde 50'si ödenecek.
Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için de ek destekten yararlanılacak. Başvurular, birinci dönem için 31 Aralık 2021'e kadar, ikinci dönem için ise 1 Nisan-15 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak.
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