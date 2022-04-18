Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı desteklemeleri ödendi mi? Tarih açıklaması...

Buzağıların anaları için ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki sürenin 235-450 gün olması şartı aranacak.

Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılacak ve çoklu doğumlarda her bir buzağı için desteklemeden faydalanılacak.