Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi artacak mı?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için zam gündeme geldi. Ramazan Bayramı öncesi ödenecek 2022 yılının birinci bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek' sorusuna cevap arıyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi artacak mı?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi artacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyeleri ödenecek. 14 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi artacak mı?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Emekliler o yıl toplamda 2.000 TL bayram ikramiyesi aldı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı yüzde 10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri 2 bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda 2.200 TL ödeme aldı.
2022 yılı için de bayram ikramiyesi zammı konusu merak konusu oldu. 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.
Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklifin TBMM'nin gündemine getirilmesi ve bu teklifin içerisinde de bayram ikramiyesi zammı ile ilgili bir düzenlemenin olması bekleniyor.
Bu teklif ile birlikte, her yıl yapılan 'Bayram ikramiyesi zammı' tartışmalarının son bulması için, enflasyon oranında artış maddesi gündeme geldi.
2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşmişti. Eğer enflasyon oranında bu artış kabul edilirse, bayram ikramiyesi 1.500 TL'ye yükselecek ve emeklilerin bu yıl 3.000 TL bayram ikramiyesi alması kesinleşecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN TÜM MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULDU
Eğer bayram ikramiyesi için kanun çıkarsa emekli bayram ikramiyesi zammı tartışmaları son bularak, konu yasaya bağlanarak çözüme kavuşacak.
Peki bayram ikramiyesi için kimler hak sahibi? İkramiyeler nasıl nasıl ödenecek? Başvuru gerekiyor mu? Kim kaç TL ödeme alacak? Bankalar ikramiyeden kesinti yapabilecek mi? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, 2022 bayram ikramiyesi için tüm merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
1. KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
2. BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN BAŞVURU GEREKİR Mİ?
Hayır. Emekli bayram ikramiyesi ödemesi için bir başvuru gerekmiyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı alınan hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
3. EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.
4. İKRAMİYELERDEN BİR KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.
5. BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Ödeme 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Emekliler TC kimlik numarasının son rakamına göre sırayla ikramiyelerini hesaplarında görecek. Bayram gelmeden tüm ödemeler de tamamlanmış olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 1-8 Temmuz haftasında ödenecek.
6. YENİ EMEKLİ OLAN BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?
İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.
Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
7. KİM KAÇ TL ALACAK?
Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler geçtiğimiz 2.200 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu oran yüzde 75. Yani 825+825 TL olmak üzere 1.650 TL ödeme aldılar.
Bu yıl bayram ikramiyesi için yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler aynı oranda artacak.
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