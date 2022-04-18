Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi artacak mı?

Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklifin TBMM'nin gündemine getirilmesi ve bu teklifin içerisinde de bayram ikramiyesi zammı ile ilgili bir düzenlemenin olması bekleniyor.

Bu teklif ile birlikte, her yıl yapılan 'Bayram ikramiyesi zammı' tartışmalarının son bulması için, enflasyon oranında artış maddesi gündeme geldi.

2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşmişti. Eğer enflasyon oranında bu artış kabul edilirse, bayram ikramiyesi 1.500 TL'ye yükselecek ve emeklilerin bu yıl 3.000 TL bayram ikramiyesi alması kesinleşecek.