Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.