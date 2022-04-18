Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen engelli maaşı her ayın ilk haftasında hesaplara yatırılıyor. Geçtiğimiz bayramda engelli maaşları bayram öncesi yatırılınca, vatandaşlar bu yılda aynı şekilde engelli maaşının erken yatıp yatmayacağını sorgulamaya başladı. İşte, engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram öncesinde engelli maaşının verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda engelli maaşları bayram öncesi hesaplara yatırılmıştı. İşte, engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?
Engelli maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği henüz belli değil. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi böyle bir kararın alınması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını açıkladı.
Bakan Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.
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- Engelli maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
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