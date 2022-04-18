Binance TR ne zaman düzelecek? 18 Nisan Binance TR bakım çalışması saat kaçta bitecek? Sistem güncellemesi duyurusu

Binance TR ne zaman düzelecek? Binance TR tarafından yapılan açıklamada, planlanmış bir sistem güncellemesi yapıldığı bildirildi. Saat 05.30'da başlayan çalışmanın ne zaman biteceğini merak eden kullanıcılar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Binance TR çalışmanın biteceği saati duyurdu. Peki, Binance TR ne zaman düzelecek? 18 Nisan Binance TR bakım çalışması saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...

BINANCE TR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÜZELECEK?

Binance TR bakım çalışması saat 15.30'da sona erecek. Binance TR'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına şu anda planlanmış bir sistem güncellemesi yapıyoruz. Saat 05.30'da başlayıp 13.30'da bitmesi planlanan bakım çalışması, 2 saat uzatılarak 15.30'da tamamlanacak şekilde güncellenmiştir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz."