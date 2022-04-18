Binance TR ne zaman düzelecek? 18 Nisan Binance TR bakım çalışması saat kaçta bitecek? Sistem güncellemesi duyurusu
Binance TR ne zaman düzelecek? Binance TR tarafından 18 Nisan tarihinde sistem güncellemesi yapılacağına ilişkin duyuru yayımlanmıştı. Bakım çalışması nedeniyle sisteme giriş yapamayan kullanıcılar, Binance TR'nin ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Çalışmanın biteceği saat ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Binance TR ne zaman düzelecek? 18 Nisan Binance TR bakım çalışması saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...
Binance TR ne zaman düzelecek? Binance TR tarafından yapılan açıklamada, planlanmış bir sistem güncellemesi yapıldığı bildirildi. Saat 05.30'da başlayan çalışmanın ne zaman biteceğini merak eden kullanıcılar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Binance TR çalışmanın biteceği saati duyurdu. Peki, Binance TR ne zaman düzelecek? 18 Nisan Binance TR bakım çalışması saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...
BINANCE TR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÜZELECEK?
Binance TR bakım çalışması saat 15.30'da sona erecek. Binance TR'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına şu anda planlanmış bir sistem güncellemesi yapıyoruz. Saat 05.30'da başlayıp 13.30'da bitmesi planlanan bakım çalışması, 2 saat uzatılarak 15.30'da tamamlanacak şekilde güncellenmiştir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz."
BINANCE TR'DE FAST İŞLEMLERİ BAŞLADI
Binance TR olarak geri bildirimlerinizi dinliyor ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sürekli olarak platformumuzu geliştirmek için çalışıyoruz.
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BINANCE TR, ApeCoin'i (APE)TRY İŞLEM ÇİFTİNDE LİSTELEYECEK
Binance TR, 19/03/2022 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 13:00 itibariyle ApeCoin'i (APE) TRY işlem çiftinde listeleyecek.
APE hakkında daha fazla bilgi edinmek için coinmarketcap.com araştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
APE için yatırma ve çekme işlemleri açılmıştır. Listelemeden önce yatırma işlemi yaparak alım-satım hazırlığı yapmaya başlayabilirsiniz.
BINANCE TR, JASMYCOİN'İ (JASMY) TRY İŞLEM ÇİFTİNDE LİSTELEYECEK
Binance TR, 25/03/2022 Cuma günü Türkiye saatiyle 16:00 itibariyle JasmyCoin'i (JASMY) TRY işlem çiftinde listeleyecek.
JASMY hakkında daha fazla bilgi edinmek için coinmarketcap.com araştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
JASMY için yatırma ve çekme işlemleri açılmıştır. Listelemeden önce yatırma işlemi yaparak alım-satım hazırlığı yapmaya başlayabilirsiniz.
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