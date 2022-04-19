Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse ne zaman borsada işlem görecek? Arz sonuçları...
Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 13-15 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemleri yapılan Suwen'de halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL olarak açıklandı. İşte, Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse ne zaman borsada işlem görecek? Arz sonuçları...
Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse ne zaman borsada işlem görecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Suwen payları için, 13 Nisan'da talep toplamıştı. İşte, Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse ne zaman borsada işlem görecek? Arz sonuçları...
SUWEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden Suwen'de halka arzdan 425,5 milyon TL elde edildi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 13-15 Nisan tarihleri arasında yapılan talep toplama işlemlerinde halka arz fiyatı 18,50 TL olurken, halka arz edilen 23 milyon TL'lik nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.
Halka arzda, toplam 71 bin 659 yatırımcıdan, halka arz edilen payların 3,52 katına denk gelen 1,49 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi.
Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi.
Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.
SUWEN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Suwen hisselerinin Borsa İstanbul'da 18-19 Nisan tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse ne zaman borsada işlem görecek? Arz sonuçları...
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?
- 18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? SMS sıralaması...
- Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı desteklemeleri ödendi mi? Tarih açıklaması...
- MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması için tarih açıklandı mı?
- ASKERLİK MAYIS CELBİ YER ÖĞRENME: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?
- Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...
- ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...
- Son dakika: Valilik duyurdu! Hakkari'de 15 günlük yasak
- Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi artacak mı?
- 23 Nisan şiirleri: 2022'ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...
- Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kabine Toplantısı son dakika açıklamaları...