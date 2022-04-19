Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse ne zaman borsada işlem görecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Suwen payları için, 13 Nisan'da talep toplamıştı. İşte, Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse ne zaman borsada işlem görecek? Arz sonuçları...