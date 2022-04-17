Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan yatırım ve üretim açıklaması! Türkiye’nin geleceği parlak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi büyütmenin yolunun yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin geleceği parlak. Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday. Şu anda yatırımlar devam ediyor. Bu trend böyle devam edecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, ramazan bayramlarının ayrılmaz bir parçası olan bayram şekerlerinin üretildiği, 50 ülkeye ihracat yapan Mondelez International firmasının Gebze'de bulunan üretim merkezini gençlerle inceledi.