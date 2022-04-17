Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yatırım ve üretim açıklaması! Türkiye'nin geleceği parlak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'de bulunan üretim merkezini gençlerle inceledi. Türkiye'yi büyütmenin yolunun yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini belirten Bakan Varank, "Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi büyütmenin yolunun yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin geleceği parlak. Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday. Şu anda yatırımlar devam ediyor. Bu trend böyle devam edecek" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, ramazan bayramlarının ayrılmaz bir parçası olan bayram şekerlerinin üretildiği, 50 ülkeye ihracat yapan Mondelez International firmasının Gebze'de bulunan üretim merkezini gençlerle inceledi.
İncelemeler sırasında konuşan Varank, "Gençlerle buluşmayı çok önemsiyoruz, gençlerin hem fikirlerini dinlemek hem de bakanlığımızı tanıtmak gerçekten hoşumuza gidiyor. Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan gençlerle iftarlar vesilesi ile buluşmaya çalışıyoruz. Bir çağrı yapmıştım, gençlerimize bir fabrika ortamını göstermek, beraber iftar yapmak üzere. İşte benim çağrıma cevap veren gençlerimizle beraber, Türkiye'deki en güçlü markalardan bir tanesi Mondelez'in üretim tesislerindeyiz" ifadelerine yer verdi.
"YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR"
Bakan Varank, Türkiye'yi büyütmenin yolunun yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini vurgulayarak, "İşte Mondelez de ürettiği ürünlerle, yaptığı ihracatla, sağladığı istihdamla aslında idealde aradığımız şirketlerden bir tanesi. Türkiye'nin geleceği parlak. Pandemide bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşında bunu gördük. Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday. Şu anda yatırımlar devam ediyor. İnşallah bu trend böyle devam edecek." diye konuştu.
Varank, gençlerin fikirlerini önemsediklerini anlatarak "Biz sadece sizin önünüzü açmak için varız. Biz size gerekli ortamı oluşturacağız. Siz Türkiye'yi o özlediğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne, o özlediğimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine siz ulaştıracaksınız." ifadesini kullandı. Bakan Varank, incelemeler sonrası fabrika işçileriyle iftar yaptı.
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