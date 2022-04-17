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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Rekabet Kurumu uyardı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Rekabet Kurumu uyardı

Tüketicilerin e-pazaryerlerinden alışveriş yapmaya başlamalarında etkili birinci faktörün sosyal medya ve internet sitelerindeki reklam ve tanıtımlar olduğu belirlendi. Rekabet Kurumu, "e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu" hazırladı.

Rekabet Kurumu, e-pazaryeri platformlarının sektör incelemesini tamamladı. Nihai raporda, tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

Sitelerin 'ücretsiz' sundukları hizmetler karşılığında tüketicilerin verilerini topladığına işaret edildi.

Pazaryerleri, tüketicilerden, ad ve soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, doğum günü, tanışma, evlilik ve nişan yıl dönümü tarihleri, banka hesap, kredi kartı ile IBAN numarası, ses, arama, yazışma, sosyal medya yazışma ve şikayet kayıtları, IP adresi, internet sitesi giriş çıkış, şifre, parola bilgileri, üyelik tarihi, alışveriş geçmişi, anket ve çerez kayıtları temel olmak üzere geniş bir yelpazede veri topluyor.

E-pazaryeri platformlarında "kendini kayırma" davranışlarına rastlanıyor.

E-pazaryerlerinde tüketicilere yönelik 'fiyat ayrımcılığı' uygulandığı da ortaya çıkıyor.

Fiyat ayrımcılığı, benzer konumdaki tüketicilere aynı ürün için farklı fiyatların uygulanması olarak biliniyor.

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