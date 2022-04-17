Bilet fiyatına tatil! Yerli turist için avantaj olacak









UÇAKTAN UCUZ

Genç TÜRSAD Başkanı Onur Sabırlıoğlu, Ramazan Bayramı paket satışlarının başladığını ve yüksek ilgi olduğunu söyledi. Otobüs bilet fiyatlarının yükseldiğini ve Bodrum'un sadece gidiş biletinin 500 liraya çıktığını hatırlatan Sabırlıoğlu, "Bayramda otobüsle gidiş-dönüş 1.000 TL. Uçakla en uygun gidişdönüş bileti ise 1.400 TL. Biz 4 yıldızlı, her şey dahil bir oteli, İstanbul'dan ulaşım dahil 3 gece 4 gün 1.300 TL'ye satıyoruz. En düşük tatil paketleri 4 yıldızlı otelde 1.300 TL'den başlıyor 1.700 TL'ye kadar çıkıyor. 5 yıldızlı otellerde ise 1.700 TL'den başlıyor. 2.500 TL'ye kadar çıkıyor. Aynı paket bireysel hazırlansa en az iki kat fiyat farkı olur" diye konuştu.