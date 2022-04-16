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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD'ye gidecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD’ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD'ye gidecek. Bakan Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılacak.

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