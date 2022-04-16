BES’te katılımcı sayısı 7 milyonu aştı: 300 milyar TL’ye koşuyor

BES'TEN EMEKLİ SAYISI 175 BİN 258'E ULAŞTI



AA muhabirinin EGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 274 bin 272 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 232 milyar 513,2 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 25 milyar 612,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 258 milyar 125,4 milyon lira oldu.

31 Mart itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 175 bin 258'e ulaştı.