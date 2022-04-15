Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? CONSE halka arz sonuçları ne zaman belli olacak? Hisse kodu ve fiyatı!
Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Consus Enerji'nin halka arz başvuru süreci bugün sona eriyor. 14 Nisan'da başlayan halka arz 15 Nisan'da tamamlanacak. Halka arza başvuru yapan yatırımcılar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Consus Enerhi halka arzına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? CONSE halka arz sonuçları ne zaman belli olacak? Hisse kodu ve fiyatı nedir? İşte cevaplar...
Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Consus Enerji halka arz talep toplama işlemleri bugün sona erecek. CONSE koduyla halka arz edilen Consus Enerji'nin borsada işlem göreceği tarihi merak eden yatırımcılar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? CONSE halka arz sonuçları ne zaman belli olacak? Hisse kodu ve fiyatı nedir? İşte haberin detayları...
CONSUS ENERJİ HALKA ARZ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Consus Enerji 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde halka arz edilecek. Halka arza, Garanti BBVA İnternet'te "Yatırım" menüsü altında bulunan "Hisse Senedi" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler"-"Yatırımlar" menüsünde "Hisse Senedi" adımından CONSE.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz.
Halka arz fiyatı 4,5 TL'dir.
CONSUS ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, Consus Enerji'nin halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Consus Enerji'nin önümüzdeki hafta içerisinde borsada işlem görmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
HALKA ARZ DETAYLARI
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile ortaklığın mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL payın halka arzı gerçekleşecek.
Satış miktarından fazla talep toplanması halinde, mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay, ek satış kapsamında satışa sunulabilecek.
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
Şirket: Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Aracı Kurumlar: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş
Borsa Kodu/Ticker: CONSE
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 333.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 385.500.000 TL
Halka Arz Miktarı ve Türü: 52.500.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
52.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
10.500.000 TL nominal (Ek Satış)
Halka Arz Büyüklüğü: 472.500.000 TL (Ek Satış Dahil 519.750.000 TL)
Halka Arz Fiyatı: 4,50 TL
Halka Arz Tarihleri: 14 – 15 Nisan 2022
Halka Arz Talep Yöntemi: Borsa'da Satış
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? CONSE halka arz sonuçları ne zaman belli olacak? Hisse kodu ve fiyatı!
- Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı
- Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?
- Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? SON DAKİKA HABERLER
- Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri ne zaman?
- Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek?
- GÜNEŞ FIRTINASI SON DAKİKA: Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş fırtınası insanlara zarar veriyor mu? İnternet, telefon...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Kruvazör ne demek, ne anlama geliyor? Kruvazör geminin özellikleri nedir?
- Bekçi alımı son açıklamalar... Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?
- 7 ilde kaçırılmayacak fırsatlar! 1.086 TL kira öder gibi ev sahibi olma imkanı yakalayın! TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire satışı...
- Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? SORGULAMA EKRANI...