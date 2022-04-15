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Son dakika: Elektrikli araç için 300 milyon lira bütçeli destek programı başvuruya açılacak! Bakan Varank tarihi açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: Elektrikli araç için 300 milyon lira bütçeli destek programı başvuruya açılacak! Bakan Varank tarihi açıkladı

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.

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