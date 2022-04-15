Hükümet gıdadaki fiyat dalgalanmalarını sıkı takibe alıyor! Gıda zinciri anbean izlenecek

Önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştüklerini ifade eden Nebati, "Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" dedi. ANKARA