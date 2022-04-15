Antalya - İstanbul fahiş fiyat hattı! Çiftçi dertli: Yük bizde para aracıyla markette
Son dakika haberine göre: Sebze-meyve fiyatlarında, ekonomik ya da mevsimsel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışları yaşandı. Antalya'da çiftçini 4 TL'ye sattığı domates, üretici halinden 5 TL'ye yola çıkıyor. Üreticinin 5 TL'ye verdiği salatalığın yolculuğu 6 TL'den başlıyor. Komisyoncular ve marketler, İstanbul'da fahiş kar koyuyor.
Sebze-meyve fiyatlarında, ekonomik ya da mevsimsel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışları yaşandı. 1 kilo domatesin fiyatı 20 lira, 1 kilo biberin fiyatı 40 liraya dayandı. SABAH sebze ve meyvelerdeki bu artışları mercek altına aldı. Antalya'da çiftçilerin ortalama 10 TL'ye sattığı domates, 700 kilometrelik yolculuğun ardından İstanbul Hali'ne 15 TL'ye ulaşıyor. Bu domates markette ise 20-25 TL arasında satılıyor.
Antalya'daki üreticinin 7 TL'ye sattığı salatalık, İstanbul Sebze Hali'nde 9 TL, markette ise 15-20 TL'ye satılıyor. Yine üreticiden 1 TL'ye alınan limon, İstanbul Sebze Hali'nde 6 TL'ye, mutfağa ise 9 TL'ye giriyor. Diğer meyve-sebzelerde de rota değişmiyor. Yani Antalya'dan çıkan ürünler en az yüzde 250-400 arası zam yemeden mutfağa girmiyor.
YÜK BİZİM SIRTIMIZDA
Antalya'da üretici, sebze ve meyvelerin pazar ve marketlerde yüksek fiyattan satılmasının suçlusunun kendileri olmadığını söyledi. Çiftçi Ali Çelikbaş, "Biz, 5 ay çalışıp ürün yetiştiriyoruz. İlaç, gübre maliyetleri yüksek. 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Ürünü teslim ederken vergimiz ve komisyoncu payı peşin kesiliyor. Her türlü yük bizim sırtımızda. 5 ay çalışıp kazanamadığımız parayı birileri 1 günde alıp satan kazanıyor" diye konuştu.
Antalyalı çiftçi Osman Güren ise vatandaşa sebze ve meyvenin pahalı satılmasında kendilerinin suçu olmadığını söyledi. Çiftçi olarak fiyatları kendilerinin belirlemediklerini de belirten Osman Güren, "Fiyatlar halde günlük, saatlik belirleniyor. Fiyat belirlemek bizim işimiz değil. Arz-talep dengesi önemli. Ancak sabah halde sattığımız domatesin bir gün sonra İstanbul'da markette-pazarda 5-6 katına satıldığını görünce biz bile bu fiyatlara inanamıyoruz" diye konuştu.
MALİYETLER YÜKSELDİ
Market işletmecileri ise halde fiyatların zaten yüksek olduğunu, başta yakıt olmak üzere kendi maliyetlerini de eklediklerinde fiyatların son duruma geldiğini söylüyor. Marketler olarak maliyetlerin artmasından kendilerinin de sıkıntıya düştüğünü söyleyen işletmeciler, "Marketler suçlanıyor ama bu işin suçlusu biz değiliz" yorumunda bulundular.
SABAH'ın yaptığı araştırmada fiyatlar şöyle:
ANTALYA HALİNDE GÜNLÜK FİYATLAR
Domates: 10 Salatalık: 7 Patlıcan: 10-12 Biber: 18 Kıvırcık: 5 Kabak: 4-5 Limon: 1
İSTANBUL HALİNDE GÜNLÜK FİYATLAR
Domates: 15 Salatalık: 9-14 Patlıcan: 15-20 Biber: 20 Kıvırcık: 8-10 Kabak: 8-10 Limon: 6
MARKET FİYATLARI
Domates: 20-22 Salatalık: 15-20 Patlıcan: 30-40 Biber: 40 Kıvırcık: 15 Kabak: 20 Limon: 9
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