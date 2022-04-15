Antalya - İstanbul fahiş fiyat hattı! Çiftçi dertli: Yük bizde para aracıyla markette





MALİYETLER YÜKSELDİ

Market işletmecileri ise halde fiyatların zaten yüksek olduğunu, başta yakıt olmak üzere kendi maliyetlerini de eklediklerinde fiyatların son duruma geldiğini söylüyor. Marketler olarak maliyetlerin artmasından kendilerinin de sıkıntıya düştüğünü söyleyen işletmeciler, "Marketler suçlanıyor ama bu işin suçlusu biz değiliz" yorumunda bulundular.

SABAH'ın yaptığı araştırmada fiyatlar şöyle: