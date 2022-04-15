Çalışmalarda sona gelindi! 530 bin sözleşmeli memura kadro

Bilgin, "Kamuya olan sorumluluklarını yerine getiren, düzgün iş yapan ve örgütlü olan bütün işletmelere Beyaz Bayrak vereceğiz. Tıpkı beş yıldızlı otellerin kapısında olan yıldız gibi onların fabrikalarının önüne bu plaketi koyacağız ve bu beyaz bayrağı çekeceğiz. 'Burası düzgün işin yapıldığı yerdir, örgütlü iş yeridir' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

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