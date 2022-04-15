Çalışmalarda sona gelindi! 530 bin sözleşmeli memura kadro
Son dakika haberine göre: 530 bin sözleşmeli memurun kadro, ücret, tayin ve görevde yükselme sorununun çözümü için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadro çalışmasında sona gelindiğini söyledi. Kadro ve ek gösterge çalışması Mayıs ayında Meclis’e gelecek.
Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli memurun kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu çözülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindiğini belirtirken, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce çalışanın yaşadığı mağduriyet de son bulacak.
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Kamuda 39 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek, eş durumundan tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı verilecek.
39 AYRI STATÜ BULUNUYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge toplantısında sözleşmeli personele yönelik çalışma da ortaya konulacak. Geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle gündeme gelen sözleşmeli personelin kadroya alınması ile birçok sorun da çözülmüş olacak.
Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerde sözleşmeli 39 ayrı statü bulunuyor. Yapılan çalışmayla sözleşmeli statüler sadeleştirilecek. Mevcut durumda evli öğretmen çiftten biri sözleşmeliyse eş durumundan tayin hakkı bulunmuyor. Sözleşmeli öğretmenin tayin talebi üç yıl sonra kabul ediliyor.
Sözleşmeli memurlar, 657 sayılı Yasa'da "devlet işleri memur eliyle yürütülür" hükmü nedeniyle ne kadar tecrübeli olursa olsun, uzun yıllar görev yapsa da imza yetkisi kullanamıyor. Örneğin, 20 yılın üzerinde çalışan, bütün işlere vakıf bir sözleşmeli memur imzayı bir yılda amir olan genç bir memura attırmak durumunda kalıyor.
Yapılacak düzenleme ile kadroya geçecek donanımlı, tecrübeli sözleşmeli memurların da imza yetkisi olacak. Geçen yıl sözleşmeli sağlık çalışanların sosyal hakları salgın süreci de dikkate alınarak düzeltildi. Diğer sözleşmeli memurların yaşadığı bu sorunların da ek gösterge düzenlemesiyle birlikte tamamlanması hedefleniyor.
EK GÖSTERGEDE SON RÖTUŞ
Çalışma Bakanı Bilgin, Toplu Sözleşme Kongresi'nde yaptığı açıklamada sözleşmeli personelin kadro hakkına sahip olması için çalıştıklarını, çalışmanın son aşamaya geldiğini duyurdu. Kamuda sözleşmeli personelin durumunu isteğe bağlı düzenleyerek belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istediklerini belirten Bakan Bilgin, konuyu sosyal taraflarla ele alarak çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.
Bilgin, "Sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip hale getireceğiz ama bunu gönüllülük esasına bağlayacağız. İsteyenleri kadro haklarına sahip olacak şekilde düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz" dedi. Sözleşmeli memurlara kadro, ek gösterge çalışmasının mayısta Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.
DÜZGÜN İŞ YAPANA BEYAZ BAYRAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuya sorumluluklarını yerine getiren ve sendikal örgütlülüğe sahip iş yerlerini teşvik için "Beyaz bayrak" uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.
Bilgin, "Kamuya olan sorumluluklarını yerine getiren, düzgün iş yapan ve örgütlü olan bütün işletmelere Beyaz Bayrak vereceğiz. Tıpkı beş yıldızlı otellerin kapısında olan yıldız gibi onların fabrikalarının önüne bu plaketi koyacağız ve bu beyaz bayrağı çekeceğiz. 'Burası düzgün işin yapıldığı yerdir, örgütlü iş yeridir' diyeceğiz" şeklinde konuştu.
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