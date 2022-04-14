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Borsa İstanbul'dan bir rekor daha

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Borsa İstanbul’dan bir rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile madencilik oldu.

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