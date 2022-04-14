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Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 13,4 arttı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 13,4 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 180 bin 53 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 yükselerek 1,56 milyar adede çıktı.

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