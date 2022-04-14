Son dakika: THY'den istihdam atağı: 1000 kabin memuru 200 de pilot alımı yapacak
Son dakika haberi... 2022 başında ücretlere yüzde 85 zam ile her 6 ayda bir de enflasyon oranının üzerinde iyileştirme yapan Türk Hava Yolları yeni istihdam için kolları sıvadı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat 1000 kabin memuru, 200 de pilot alımının yapılacağının müjdesini verdi.
Türk Hava Yolları AO'da 27 bin 860, iştiraklerde 35 bin 368 olmak üzere toplam 63 binin üzerinde çalışan bulunuyor.
12 bin 113 kabin, 5 bin 643 pilot istihdam edilen THY'da son iki yılda istihdama yönelik alım yapılmıyordu.
THY, bu yılla birlikte tekrar yeni istihdam oluşturmaya devam edecek.
THY'DEN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
THY, 1200 personel alınacağı Ahmet Bolat tarafından şu sözlerle dile getirildi:
"Alacağımız pilot 200'ü geçer ama uçuşa hazır ve istediğimiz tipte bulmamız zor gibi. 1.000 civarında kabine, 100 civarında da diğer bölümlere alıyoruz" diyor.
''2022 başında ücretlere yüzde 85 zam yaptık. Ayrıca her 6 ayda da enflasyon oranının üzerinde iyileştirme yapıyoruz" diyen Bolat, "Mottomuz, şirket kazandıkça yatırıma ve çalışanlarına ağırlık verecek" diyor. Kendisine son genel kurulla birlikte konuşulan yönetim kurulu huzur hakkı kararlarına ilişkin attığım telefon mesajına karşılık Bolat, "25 bin TL tüm yönetim kurulu üyesi için aynı" notunu düşüyor. Ahmet Bolat, "Göreve geldiğimde bu yılın bütçesi zaten hazırdı ve iyi yapılmış bir bütçeydi. 2022'nin biraz zor bir yıl olacağı baştan belliydi. Pandeminin bu yıl biteceğini hemen hemen tahmin ediyorduk. Şimdi yavaş yavaş 2019'un rakamlarını yakalamaya başladık. Aslında bu yıl, 2019'un yüzde 10 gerisinde rakamlar bekleniyordu ama şu an hamdolsun iyi gidiyor"
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