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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin işverenleri istihdam destek programına davet etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin işverenleri istihdam destek programına davet etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İşbaşı Eğitim Programı'nda değişiklik yapıldığını belirterek, "Üretim içerisinde eğitime ilave istihdam yaratan işletmelerimize destek veriyoruz. Yeni işe aldıkları işçinin ücret ve primini biz sağlıyoruz. Bütün işletmeleri bu programa davet ediyorum." dedi.

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